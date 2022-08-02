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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, sezonu açtı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, sezonu açtı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertliler, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde, yeni teknik direktörü Özkan Beceren yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Burada FB TV'ye açıklamada bulunan Özkan Beceren, "Fenerbahçe gibi büyük camiada yer almak güzel bir duygu. İnşallah çalışmalarımızın sonunda sezonu şampiyonlukla tamamlarız. Tüm amacımız ve temennimiz bu." ifadelerini kullandı.

Belirledikleri bölgelere transferlerin yapılacağını dile getiren Beceren, şunları kaydetti:

"Tam takım haline geldiğimizde güçlü bir şekilde lige başlayacağız. İlerleyen süreçte Topuk Yaylası'nda kamp yapacağız. Orada iyice hazır hale gelip, devamında İstanbul'da hazırlıklarımız devam edecek. Bu süreçte de hazırlık maçlarımız olacak. Ekibimle beraber taraftarımıza heyecan veren güzel futbol izlettireceğimize inanıyoruz. İnşallah Fenerbahçe'ye yakışan şekilde ve sonu şampiyonluk olur."

AA / Süha Gür - Spor

Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Fenerbahçe Futbol FB TV Spor Haberler

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