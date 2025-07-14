Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Peritan Bozdağ'ı Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Peritan Bozdağ'ı Kadrosuna Kattı
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Fatih Vatan Spor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Peritan Bozdağ'ı 1 yıllığına kadrosuna dahil etti. Bozdağ, Türk asıllı Azerbaycan milli takımında da görev yapıyor.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, son olarak Fatih Vatan Spor forması giyen orta saha oyuncusu Peritan Bozdağ'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Fatih Vatan Spor forması giyen orta saha oyuncusu Peritan Bozdağ'ı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Türk asıllı Azerbaycan milli takımı oyuncusu, kendisini 1 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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