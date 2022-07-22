Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Özkan Beceren oldu Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Özkan Beceren getirildi. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Özkan Beceren getirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli çalıştırıcı, 2022-2023 sezonunda kadın futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürütecektir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Özkan Beceren'in kariyerinin son 8 yılını Konak Belediyespor'da geçirdiği ve bu takımla 3 lig şampiyonluğu yaşadığı belirtildi. Konak Belediyespor'un Beceren yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiği aktarıldı. AA / Emre Doğan - Spor Konak Belediyespor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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