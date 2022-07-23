Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 11 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı Fenerbahçe Kadın Futbol Takım, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 11 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Fenerbahçe Kadın Futbol Takım, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 11 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Fatma Kara Şahinbaş, Ezgi Çağlar, Altun Sancar, Narin Yakut, Setenay Sırım, İlayda Cansu Kara, Zeynep Ülkü Kahya, Zeynep Akdeniz, Zote Nina Kpaho, Kennya Cordner ve Zenatha Coleman'ın 2022-2023 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtildi. Açıklamada, "Bu anlaşmaların kulübümüze ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte başarılarla dolu sezonlar yaşamayı temenni ediyoruz." denildi. AA / Ercan Çakar - Spor Ezgi Çağlar Fenerbahçe Fatma Kara Futbol Spor Haberler

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