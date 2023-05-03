Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Karagümrük'ü Mağlup Etti
Spor Haberleri
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Wulfz Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Galibiyet golünü Alice Kusi kaydetti.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Fatih Karagümrük'ü Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu'nda konuk etti. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet golünü 67'nci dakikada Alice Kusi kaydetti.Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final rövanş maçı, 7 Mayıs Pazar günü saat 15.00'da Vefa Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor