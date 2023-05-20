Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray'ı elemişti

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Galatasaray Petrol Ofisi ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Gamze Nur, Berna, Jiayue, Denda, İlayda, Emine Ecem, Ebru, Derya, Birgül, Bakarandze, Yağmur ilk 11'iyle başladı. Fenerbahçe'nin ilk 11'i ise Göknur, Busem, Nina, Yaşam, Ecem, Fatma, Cansu Gürel, Coleman, Marcano, Alice ve Kennya'dan oluştu. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip, henüz 1'inci dakikada Danielle Marcano'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 56'ncı dakikada Ebru Topçu, penaltıdan attığı gol ile skoru 1-1'e getirdi. 85'inci dakikada Berna Yeniçeri, frikikten attığı gol ile sarı-kırmızılı ekibi 2-1 öne geçirdi. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe, 90+4'üncü dakikada Coleman'ın attığı gol ile eşitliği yakaladı: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi ve Fenerbahçe, adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yarı finalde eleyerek finalde karşılaşacağı rakibini beklemeye başladı. Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi, ALG Spor ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget olacak. Bu eşleşmede ilk karşılaşmayı, Ankara Büyükşehir Belediyesi sahasında 3-1 kazanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget - ALG Spor eşleşmesinde yarı final rövanş karşılaşması bugün saat 15.00'te başlayacak.