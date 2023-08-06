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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Elisabeth Becker'i transfer etti

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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, İsveçli defans oyuncusu Emma Elisabeth Becker'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, İsveçli defans oyuncusu Emma Elisabeth Becker'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kadın futbol takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon İsveç'in Lidköpings takımında forma giyen 21 yaşındaki Elisabeth Becker ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Petrol Ofisi Fenerbahçe Futbol İsveç Spor Haberler

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