Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Elisabeth Becker'i transfer etti
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, İsveçli defans oyuncusu Emma Elisabeth Becker'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, İsveçli defans oyuncusu Emma Elisabeth Becker'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kadın futbol takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon İsveç'in Lidköpings takımında forma giyen 21 yaşındaki Elisabeth Becker ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor