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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı DG Gaziantep Asya Spor'u mağlup etti

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, DG Gaziantep Asya Spor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 40'a yükseltti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, konuk olduğu DG Gaziantep Asya Spor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 40'a yükseltti.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Gaziantep Asya Spor ile deplasmanda karşılaştı. Mehmet Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde oynanan maçta sarı-lacivertlilerin gollerini 18. dakikada Fatma Kara, 21. dakikada Zenatha Coleman, 74 ve 90+4. dakikalarda Zeynep Kerimoğlu kaydetti.

Bu sonuçla galibiyet sayısını 13'e yükselten Fenerbahçe, ligin 17. haftasında 20 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Hakkarigücü Spor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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