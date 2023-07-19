Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, ABD'li kaleci Bailey Colombo'yu transfer etti

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İzlanda'da forma giyen 26 yaşındaki file bekçisiyle 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.