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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, ABD'li kaleci Bailey Colombo'yu transfer etti

Spor Haberleri

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İzlanda'da forma giyen 26 yaşındaki file bekçisiyle 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Fenerbahçe Kolombo Futbol Spor Haberler

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