Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, ABD'li kaleci Bailey Colombo'yu transfer etti
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo'yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ABD'li kaleci Anne Elizabeth Bailey Colombo'yu kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İzlanda'da forma giyen 26 yaşındaki file bekçisiyle 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor