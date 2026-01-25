Haberler

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'ndan 18 gollü galibiyet

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor'u 18-0 yenerek mutlak bir galibiyet elde etti ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'nin gollerine birçok oyuncu katkıda bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında lider Fenerbahçe arsaVev, sahasında Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor'u 18-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da sarı-lacivertliler, 7-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Alkhovik, 20, 22 ve 44. dakikalarda Staskova, 30. dakikada Adjwoa Haizel (kendi kalesine), 35 ve 41. dakikalarda Busem Şeker, 46 ve 53. dakikalarda Mesude Alayont, 54, 57, 59 ve 67. dakikalarda Salas, 64. dakikada Plummer, 81, 90+3 ve 90+5. dakikalarda Yağmur Uraz, 86. dakikada da Otu kaydetti.

Fenerbahçe arsaVev, bu galibiyetle ligde puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.

