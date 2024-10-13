Fenerbahçe, Kadın Futbol Derbisinde Galatasaray'ı Yendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 yenen Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Gökhan Bozkaya, geçen sene kaybettikleri şampiyonluğu bu sene elde edeceklerine inandığını söyledi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bozkaya, "Bizim için önemli bir maçtı. Özellikle ikinci yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyum, 6'da 6 yaptık. Şimdi milli ara var. Sezona çok iyi başladık. Geçen sezon sonu kaybettiğimiz şampiyonluğu umarım bu sene alırız. Çok teşekkür ediyorum taraftarlarımıza, bizi yalnız bırakmadılar." diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin maçtaki ilk golünü atan Ümran Özev ise "Gol attığım için çok mutluyum. Hayatımdaki en iyi gollerden biriydi. İlk yarı biraz zorlandık, gole kadar. Gol atmak için uğraştık. İkinci yarı attığım golle öne geçtiğimiz için ve Galatasaray'ı yendiğimiz için çok mutluyum. Sezon başında hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kritik bir maçtı ve kazanarak 6'da 6 yaptık. Bu maçı da kazandıktan sonra artık bir adım daha öndeyiz. Taraftarlarımız her zaman arkamızda, nerede olursak olalım yanımızdalar. Burada da bizi yalnız bırakmadılar. Bu camiada olduğum için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Yağmur Uraz da şunları kaydetti:

"Maçın genelinde top hakimiyeti bizdeydi. Evimizde oynadığımızı hissettirdik. Sabırlı ve sakin olduk. Çok pozisyona girdik, sonucunda iyi bir skorla ayrıldık. Çok mutluyuz. Erken konuşmak istemiyoruz, hedefimize maç maç gidiyoruz. Genelinde hakem gerçekten iyi bir maç yönetti. Bugün taraftarlara ayrı bir parantez açmamız lazım. Bu soğuk havada geldiler, bizi güzel motive ettiler. Onlar buradayken biz kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Gelmeye devam etsinler, iyi takımız. Ben takıma çok güveniyorum."