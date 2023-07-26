Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Yvonne Anderson ile Anlaştı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Amerikan asıllı Sırp oyun kurucu Yvonne Anderson ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anderson, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Amerikan asıllı Sırp oyun kurucu Yvonne Anderson ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosunu Yvonne Anderson ile güçlendirdi. 33 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yvonne Anderson'a Fenerbahçe Ailesi'ne hoş geldin diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz. 2022-2023 EuroLeague Women Ödülleri'nde normal sezonun en iyi 5'ine seçilen Yvonne Anderson, yeni sezonda çubuklu formamızla mücadele edecek." - İSTANBUL