Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Yeni Sezon İçin Transferlere Devam Ediyor

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanmasına devam ediyor. İç transferde 4 oyuncuyla sözleşme yenilerken, dış transferde ise 6 oyuncu kadroya katıldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanmasına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda iç ve dış transferde toplam 10 oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonu EuroLeague ve Türkiye Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan sarı-lacivertliler iç transferde Alperi Onar, Merve Aydın, Kayla McBride ve Emma Meesseman ile 1'er yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler oyun kurucu Sevgi Uzun ile 1, forvet Tilbe Şenyürek ile 2, ABD asıllı Sırp oyun kurucu Yvonne Anderson ile 1, Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic ile 1, ABD'li uzun oyuncu Natasha Howard ile 1, Karadağlı oyun kurucu Marija Lekovic ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.