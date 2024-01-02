Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor

HAKEMLER: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Kadir Giray Esen

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sevgi Uzun 9, Natasha Howard 23, İdil Saçalır 8, Alperi Onar 16, Emma Meesseman 11, Ivon Anderson 11, Tilbe Şenyürek 14, Kayla Mc Bride, Duygu Özen, Sudenur Akarpa, Selin Gül, Ayşe Yılmaz 4

NESİBE AYDIN: Şevval Akalan 3, Jessica Thomas 13, Elif Çayır 2, Gülşah Duman Bıçakcı 2, İlayda Güner 7, Emma Cannon 16, Alaina Coates 7, Katarina Zec 7, Pelin Bilgiç, Gamze Takmaz, Ada Naz Çorum

1'İNCİ PERİYOT: 24 - 12

DEVRE: 46 - 34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78 - 43

Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Nesibe Aydın'ı 96 - 57 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 23 sayıyla Fenerbahçe'den Natasha Howard oldu. Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final, 4 - 5 Ocak tarihleri arasında Balıkesir'in ev sahipliğinde düzenlenecek.