Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut Takımdan Ayrıldı

Fenerbahçe Alagöz Holding, kaptan Olcay Çakır Turgut'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı Çubuklumuzla altyapıdan A Takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir. 2022-23 sezonunu EuroLeague ve Lig Şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.