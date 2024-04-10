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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar: Taraftarlarımızın Desteği Motivasyon Kaynağımız

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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Alperi Onar, sarı-lacivertli taraftarların desteğinin çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Alperi Onar, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final etabında ÇBK Mersin ile yapacakları maç öncesi sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Organizasyonun düzenleneceği Mersin'de taraftarların takımı çok iyi karşıladığını dile getiren Alperi, "Gittiğimiz her yerde, ülke ya da şehir fark etmeksizin taraftarımızın yanımızda olduğunu bilmek bizim için çok önemli ve değerli. Geçen yıl Prag'daki Dörtlü Final'de de taraftarımız bizi yalnız bırakmamıştı. Adana ve Mersin'de taraftarımızı görmek takım için inanılmaz bir motivasyon kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

"ÇBK Mersin, güçlü bir ekip ve bunun farkındayız"

Hazırlık sürecinin iyi geçtiğini dile getiren Alperi, "Buraya gelmeden ligin final serisinde ÇBK Mersin ile iki tane maç oynamıştık. Avrupa Ligi çok daha farklı bir ortam. Organizasyon ÇBK Mersin'in ev sahipliğinde yapılıyor ve bizim yarı finaldeki rakibimiz de onlar. Lige ve Avrupa Ligi'ne göre kadro yapıları daha farklı. Biz, koçumuzun da dediği gibi kendimizi 5 tane finale hazırladık. 3'ü ligde final serisi, 2'si de Dörtlü Final'de oynayacağımız finaller. Geride kalan iki maçta çok iyi iş yaptık ve şu an ikinci kısımdayız. 40 dakikalık çok önemli bir final maçına çıkacağız. Takımın motivasyonu ve konsantrasyonu her zaman olduğu gibi çok iyi. Takım içindeki herkes birbirine inanıyor. ÇBK Mersin, güçlü bir ekip ve bunun farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyondaki atmosferin çok güzel olacağını vurgulayan Alperi, şunları kaydetti:

"Taraftarımız, her yerde bizimle. Bizi yalnız bırakmayacaklardır. Salonu dolduracaklarına eminim. Şimdiden taraftarımıza teşekkür ederim. Aslında bu organizasyonun Türkiye'de olması da bir avantaj. Yurt dışında da taraftarımız bizim yanımızda ama burada daha çok insana ulaşabileceğiz. Taraftarımızın yanımızda olacağını ve salonu dolduracağını bilmek bizi en zor anlarda bile motive edecektir. Dünyanın en büyük spor kulübünün kadın basketbol takımı olarak taraftarımızın gücünü arkamızda hissetmek, tezahüratlarını duymak bize inanılmaz güç veriyor. Heyecanla maçı beklediğimizi söyleyebilirim."

Kaynak: AA / Spor

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