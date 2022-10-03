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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Howard'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Howard'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ABD'li milli oyuncu Natasha Howard'ı kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ABD'li milli oyuncu Natasha Howard'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcuyla kasım ayının sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Rusya ekibi Dinamo Kursk'ta forma giyen Natasha Howard, kariyerinde 3 kez Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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