Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Howard'ı kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ABD'li milli oyuncu Natasha Howard'ı kadrosuna dahil etti.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ABD'li milli oyuncu Natasha Howard'ı kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcuyla kasım ayının sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon Rusya ekibi Dinamo Kursk'ta forma giyen Natasha Howard, kariyerinde 3 kez Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor