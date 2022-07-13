Fenerbahçe, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe Kulübü, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe Kulübü, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'in imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Joshua King'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadesi de kullanıldı. Sağlık kontrolünden geçti Joshua King, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan Joshua King; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Norveçli futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. AA / Hilmi Sever - Spor Fenerbahçe Spor Haberler

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