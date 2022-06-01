Fenerbahçe, Jesus'u KAP'a bildirdi - Haberler

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor