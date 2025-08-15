Fenerbahçe İzmir'e Gitti, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklar Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile karşılaşmak üzere İzmir'e ulaştı. Kafileyi havaalanında bekleyen taraftarlar, oyunculara destek verdi. Sarı-lacivertli takım, yarın 21.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

Taraftarlar, tezahürat yaparak oyuncuları yanlarına çağırdı.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Sarı-lacivertli takımın kafilesinde şu isimler yer aldı:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.

Fenerbahçe, yarın 21.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin konuğu olacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
