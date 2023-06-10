Fenerbahçe İzmir'de kupa için hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finali için İzmir'e geldi. Başakşehir ile yarın Gürsel Aksel Stadı'nda mücadele edecek olan sarı-lacivertli kafile, taraftarların tezahüratları eşliğinde konaklayacakları otele geçti.

SPOR Fenerbahçe kafilesi kupa için İzmir'de

Ertuğrul KOÇAK/İZMİR,(DHA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasında Başakşehir ile oynayacağı maç için İzmir'e geldi.

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde yarın Fenerbahçe ile Başakşehir İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda mücadele edecek. Sarı-lacivertli kafile, özel uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Fenerbahçeli futbolcuları kamp yapacağı otelde çok sayıda taraftar karşıladı. Kafile, taraftarların tezahüratları eşliğinde konaklayacakları otele geçti.

Fenerbahçe'de Joshua King ve Miguel Crespo, Başakşehir ile oynanacak mücadelenin kamp kadrosunda yer almazken kariyerindeki ilk kupasını kazanmak isteyen Jorge Jesus, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique'yi kamp kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertli ekibin Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Enner Valencia, Serdar Dursun."