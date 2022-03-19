Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Çift kale maçla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Haberler

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