Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Çift kale maçla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.