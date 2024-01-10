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Fenerbahçe, İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı İtalyan stoper Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi. Bonucci, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli ekiple resmi sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı İtalyan stoper Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ünlü İtalyan oyuncu Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı. 36 yaşındaki oyuncu, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Kulüp yetkililerinin karşıladığı Bonucci, daha sonra havalimanından özel bir araçla ayrılarak Fenerbahçe - Konyaspor maçını takip etmek için Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Leonardo Bonucci, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli ekiple resmi sözleşme imzalayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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