Fenerbahçe İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti

İstanbulspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon ligde 3. kez 5 gollü galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde goller Cengiz Ünder (4) ve Edin Dzeko'dan geldi. Dusan Tadic de bir penaltıdan yararlanamadı. Bu sezon ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, iç sahada Çaykur Rizespor (5-0) ve deplasmanda Pendikspor (5-0) müsabakalarının ardından İstanbulspor filelerine de 5 kez havalandırdı. - İSTANBUL