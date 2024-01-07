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Fenerbahçe İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 yenerek 3. kez 5 gollü galibiyet elde etti. Cengiz Ünder (4) ve Edin Dzeko'nun golleriyle sarı-lacivertliler farklı bir galibiyet aldı.

İstanbulspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon ligde 3. kez 5 gollü galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde goller Cengiz Ünder (4) ve Edin Dzeko'dan geldi. Dusan Tadic de bir penaltıdan yararlanamadı. Bu sezon ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, iç sahada Çaykur Rizespor (5-0) ve deplasmanda Pendikspor (5-0) müsabakalarının ardından İstanbulspor filelerine de 5 kez havalandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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