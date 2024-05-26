Fenerbahçe İstanbulspor'u 3-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Samet Çiçek
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Szymanski, King, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko
İstanbulspor : Mücahit Serbest, Baran Alp Vardar, Vorobjovas, Coly, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Sambissa, Özcan Şahan, Vefa Temel, Jackson, Mamadou
Goller: Dk. 8 Dzeko (Penaltıdan), Dk. 15 Szymanski, Dk. 36 Tadic ( Fenerbahçe )
Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.
8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Serdar Dursun'un çıkardığı şutta meşin yuvarlak ceza sahası içinde Baran Alp Vardar'dan döndü. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Volkan Bayarslan, Baran Alp'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
15. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahası giren Dzeko, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Rakip takım oyuncusundan seken top, penaltı noktası civarında Szymanski'nin önünde kaldı. Polonyalı futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
33. dakikada Tadic'in şık topuk pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun çıkardığı şutta kaleci Mücahit Serbest gole izin vermedi.
36. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Fred, son çizgide topu arka direkteki Serdar Dursun'a çevirdi. Bu oyuncudan seken meşin yuvarlak, penaltı noktası civarında Tadic'in önünde kaldı. Sırp oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.