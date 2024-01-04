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Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun da katıldığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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