Fenerbahçe-İstanbulspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de oynattığı Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joao Pedro'yu ilk 11'e sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi ve Serdar Dursun'u ise yedek soyundurdu.

İstanbulspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'yi görevlendirdi. Orta ikilide İsmail Yüksek-Mert Hakan Yandaş tercihini kullanan Portekizli teknik adam, kanatları Arda Güler ve Emre Mor'a teslim etti. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Joao Pedro ile Enner Valencia'ya güvendi.

Yedi eksik

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 7 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique İstanbulspor'a karşı forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Joshua King de İstanbulspor maçı kadrosuna giremedi.

Nazım Sangare ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Kadın basketbolcular, tribünleri selamladı

Fenerbahçe Alagöz Holding, İstanbulspor maçı öncesinde tribünleri selamladı.

Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan kadın basketbolculara, sarı-lacivertli tribünlerden yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu.

Basketbolcular sahaya "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe" yazılı pankartla çıktı.

Luan Peres yaklaşık 3 ay sonra kadroda

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Luan Peres, yaklaşık 3 ay sonra kadroda yer aldı.

Sezon boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, son olarak 2 Şubat tarihinde Adana Demirspor'a karşı kadroda yer almış fakat süre alamamıştı.

Brezilyalı savunmacı, sarı-lacivertli formayı ise son olarak 29 Ocak tarihinde Kasımpaşa müsabakasında giymişti.

Luan Peres, 2 ay 22 gün sonra yeniden kadroya girmeyi başardı.

Maça yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçına yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmadan saatler öncesinde stat civarında toparlanan taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.