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Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, antrenmanlarını sürdürüyor. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma, koordinasyon, pas ve taktiksel çalışmalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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