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Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri İstanbulspor Fenerbahçe Spor Haberler

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