Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor