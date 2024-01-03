Fenerbahçe İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında İstanbulspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla idmanı sürdürdü. Pas çalışmalarının yapıldığı günün tek antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.