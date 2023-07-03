Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." denildi.