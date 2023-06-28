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Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Kartal, Fenerbahçe'nin başına geçerek kulübün başarısı için çalışacak.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Spor Haberler

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