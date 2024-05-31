Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, İsmail Kartal için veda mesajı yayınladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren teknik direktör İsmail Kartal için veda mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli ekip, yaptığı paylaşım ile Kartal'a teşekkür etti ve emeklerine minnettar olduklarını belirtti.

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren teknik direktör İsmail Kartal için veda mesajı yayınladı.

Sarı-lacivertli ekip, yaptığı paylaşım ile teknik direktör İsmail Kartal'a veda etti. Paylaşılan mesajda 62 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşım şu şekilde:

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL

Renklerine, tarihine ait olduğun;

formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe'n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele,

hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı.

Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan.

Duruşuna,

Değerlerine,

Aidiyetine,

Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz.

Emeklerine minnettarız.

Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın…

Yolun açık olsun.

Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek!

İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz:

"FENERBAHÇE BİZİM FENERBAHÇE HEPİMİZİN…"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Spor Güncel Haberler

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title