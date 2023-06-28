Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı Teknik Direktörlük Görevine Getirdi
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Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından İsmail Kartal'ı teknik direktörlük görevine getirdi. İsmail Kartal daha önce de Fenerbahçe'nin başında görev yapmıştı.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde takım İsmail Kartal'a emanet edildi. 2021-22 sezonunda sarı-lacivertli ekipte görev alan tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz sezon başında görevini Jorge Jesus'a devretmişti. İsmail Kartal, 3'üncü kez sarı-lacivertli ekibin başına getirildi.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor