Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı KAP'a bildirdi

p> Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor