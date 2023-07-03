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Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı KAP'a bildirdi

Spor Haberleri

p>Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

p> Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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