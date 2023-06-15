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Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü, geçen Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, geçen Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına dek sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz." denildi.

İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımda bu sezon 13 resmi maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe Spor Haberler

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