Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı
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Fenerbahçe Kulübü, geçen Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı.
Fenerbahçe Kulübü, geçen Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına dek sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz." denildi.
İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımda bu sezon 13 resmi maçta forma giydi.
Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?— Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor