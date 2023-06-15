Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

Fenerbahçe, geçen sezon başında Göztepe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanarak 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş'den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023