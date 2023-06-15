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Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın bonservisinin alındığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

p> Fenerbahçe, Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın bonservisinin alındığını açıkladı.

Fenerbahçe, geçen sezon başında Göztepe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanarak 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş'den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe Spor Haberler

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