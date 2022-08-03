Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladığını açıkladı Fenerbahçe, Göztepe'den 24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Fenerbahçe, Göztepe'den 24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyen İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamıştır. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. İrfan Can Eğribayat'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; formamızla başarılar diliyoruz" denildi. Demirören Haber Ajansı / Spor İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladığını açıkladı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.