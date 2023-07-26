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Fenerbahçe ile Zimbru arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Moldova ekibi Zimbru arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Moldova ekibi Zimbru arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Nenad Minakovic, Nemanja Petrovic, Milos Miskelji (Sırbistan)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko

Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaraş, Macritchili, Djou, Dedechko, Raileanu, Alaribe, Samiev

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Sırbistan Moldova Spor Güncel Haberler

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