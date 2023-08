Fenerbahçe ile Twente arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off maçı berabere tamamlandı

Stat: Ülker

Hakemler: Andrew Madley, Ian Hussin, Daniel Cook (İngiltere)

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Kent, Batshuayi

Twente : Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjölö, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde

Goller: Dk. 20 Ugalde ( Twente ), Dk. 33 Oosterwolde ( Fenerbahçe )

Kırmızı kart: Dk. 43 Regeer ( Twente )

Sarı kart: Dk. 37 Ugalde

Fenerbahçe ile Hollanda temsilcisi Twente arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off ilk maçının ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

3. dakikada Fenerbahçe ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Vlap geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta gitti.

16. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne kat etti. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Unnerstall meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

20. dakikada Twente öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kjölö, penaltı noktası üzerine çevirdi. Bu bölgede müsait pozisyondaki Ugalde'nin vuruşunda top direkten dönerken, Ugalde dönen topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

23. dakikada Twente etkili geldi. Ceza yayı önü sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan Ugalde'nin sert şutunda İrfan Can Eğribayat'tan dönen top Vlap'ta kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda İrfan Can açıyı kapatarak gole izin vermedi. Vlap bir kez daha tamamladı ancak İrfan Can aynı pozisyonda 3 kurtarış yaparak golü önledi.

33. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan korner atışının ardından topla buluşan Szymanski, sağdan ceza yayı üzerine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Oosterwolde'nin uzak mesafeli kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-1.

43. dakikada Twente 10 kişi kaldı. Regeer'in 41. dakikada Mert Müldür'e yaptığı hareket sonrasında hakem Andrew Madley oyuncuyu sarı kartla cezalandırırken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.