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Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı

14 Aralık 2023 19:41 Güncelleme: 19:42 Abone Ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında Fenerbahçe ile Slovakya'nın Spartak Trnava takımları arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları belli oldu.