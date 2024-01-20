Fenerbahçe ile Samsunspor Süper Lig'de karşı karşıya geliyor
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak maç öncesi takımların geçmiş performansları ve tarihsel skorlar incelendi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe ile Samsunspor, lig tarihindeki 62. mücadeleye çıkacaklar.
İki takım arasında daha önce oynanan 61 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 14 maç eşitlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin 107 golüne, Samsunspor 57 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0'la kazandı.
Kadıköy'de Fenerbahçe çok üstün
Fenerbahçe, Kadıköy'de rakibine büyük üstünlük kurdu.
Sarı-lacivertliler, iç sahada daha önce rakibiyle oynadığı 30 müsabakada 22 galibiyet elde etti. Söz konusu maçlarda Samsunspor 2 galibiyet alırken, 6 maçta ise eşitlik bozulmadı.
Fenerbahçe, seyircisi önünde rakip fileleri 60 kez havalandırırken, kalesinde 18 gol gördü.
Samsunspor 7 maçtır kazanamıyor
Samsunspor, Fenerbahçe'yi ligde 7 maçtır yenemiyor.
Sarı-lacivertli takım karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunda evindeki maçta 3-0'lık sonuçla alan kırmızı-beyazlılar, daha sonraki 7 maçtan 4'ünü kaybetti, 3'ünde berabere kaldı ve 3 puana ulaşamadı.
-Tarihsel skorlar-
Fenerbahçe ile Samsunspor'un lig yarışında birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor.
Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'daki maçta rakibini 8-1 yenerek, lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.
Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini elde etti.