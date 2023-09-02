Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Ligde Karşı Karşıya

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde yarın 107. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 106 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 68-11 üstünlüğü bulunuyor. Ankara'daki maçlarda ise Fenerbahçe, 29-7 üstünlük kurdu.

Fenerbahçe ile Mke Ankaragücü, ligde yarın 107. kez karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 106 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 68-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 198 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 72 golle karşılık verdi.

Ankara'daki maçlar

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 52 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 29-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 89, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.