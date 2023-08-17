Fenerbahçe ile Maribor arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının hakem ve kadroları

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Slovenya temsilcisi Maribor arasında oynanacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları açıklandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Slovenya temsilcisi Maribor arasında oynanacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ljudski Vrt

Hakemler: Fabio Verissimo, Pedro Martins, Pedro Almeida (Portekiz)

Maribor: Jug, Watson, Uskokovic, Milec, Urata, Pihler, Lorber, Skuka, Repas, Brnic, Jakupovic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Luan Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi