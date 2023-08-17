Fenerbahçe ile Maribor arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının hakem ve kadroları
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Slovenya temsilcisi Maribor arasında oynanacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları açıklandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Slovenya temsilcisi Maribor arasında oynanacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ljudski Vrt
Hakemler: Fabio Verissimo, Pedro Martins, Pedro Almeida (Portekiz)
Maribor: Jug, Watson, Uskokovic, Milec, Urata, Pihler, Lorber, Skuka, Repas, Brnic, Jakupovic
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Luan Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi
Kaynak: AA / Zlatan Kapic - Spor