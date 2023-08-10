Fenerbahçe ile Maribor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Slovenya temsilcisi Maribor arasında yapılan ilk maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak gol sesi çıkmadı.