Fenerbahçe ile Maribor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Slovenya temsilcisi Maribor arasında yapılan ilk maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak gol sesi çıkmadı.
Stat: Ülker
Hakemler: Robert Jones, Ian Hussin, Wade Smith (İngiltere)
Fenerbahçe : Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Dzeko
Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic
Sarı kartlar: Dk. 10 Peres ( Fenerbahçe ), Dk. 35 Repas, Dk. 43 Urata (Maribor)
Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Slovenya temsilcisi Maribor arasında yapılan ilk maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
15. dakikada maçtaki ilk tehlike Maribor kalesinde yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Dzeko topu göğsüyle yumuşatıp, çaprazdan şutunu çekti. Ancak kaleci Jug, meşin yuvarlağı kornere yolladı.
35. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Zajc, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kale sahası önünde kafayı vurdu ancak kaleci Jug uzanarak topu kontrol etti.
39. dakikada İsmail Yüksek'in kafa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ferdi, meşin yuvarlağı kale sahası önündeki Zajc'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
45. dakikada kullanılan korner atışında Maribor defansının uzaklaştıramadığı top Peres'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda, savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.