Fenerbahçe ile Maribor Arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Slovenya temsilcisi Maribor arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Slovenya temsilcisi Maribor arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Robert Jones, Ian Hussin, Wade Smith (İngiltere)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Dzeko
Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor