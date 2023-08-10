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Fenerbahçe ile Maribor Arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Slovenya temsilcisi Maribor arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Slovenya temsilcisi Maribor arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Robert Jones, Ian Hussin, Wade Smith (İngiltere)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Dzeko

Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Altay Bayındır Fenerbahçe Slovenya Spor Haberler

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