Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de 52. kez karşılaşacak

KAYSERİ (AA) - Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 52. kez karşılaşacak.

İki takım arasında ligde oynanan 51 müsabakada Fenerbahçe 31, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 11 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 112 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 53 gol kaydetti.

Kayseri'deki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'a 26. kez konuk olacak.

İki takım arasında Kayseri'de oynanan 25 lig maçında Fenerbahçe 12 galibiyet aldı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı. Kayserispor ise 6 kez sahadan galip ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 39 gol kaydetti, Kayserispor ise 22 kez ağları sarstı.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.