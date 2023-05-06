Fenerbahçe ile Giresunspor 16. randevuda
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Giresunspor, 16. randevularına çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Giresunspor, 16. randevularına çıkacak.
İki takım arasında daha önce oynanan 15 karşılaşmada sarı-lacivertliler 8, Giresunspor ise 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin attığı 22 gole, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.
Deplasmanda tek mağlubiyet
Fenerbahçe, Giresunspor ile bugüne dek deplasmanda 7 müsabakaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda üçer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrılırken, rakibine bir kez mağlup oldu.
Kadıköy'de de üstünlük Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Kadıköy'de Gireunspor'u 8 kez ağırladı.
Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik, bir de mağlubiyet yaşadı.