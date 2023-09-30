Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Arasındaki Rekabet Devam Ediyor

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla birlikte 43. kez rakip olacak. İki ekip arasında ligde oynanan maçlarda sarı-lacivertlilerin 27-8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, yarın saat 16.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 6 maçta 6 galibiyet elde ederek, liderlik koltuğunda oturuyor. Mavi-yeşilliler ise 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 11 puanla 4. sırada yer alıyor. Hafta içi erteleme maçında RAMS Başakşehir'i farklı yenen Fenerbahçe, galibiyet serisine Rizespor karşısında da devam etmek istiyor.

43. randevu

1 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 27 defa sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 89 gol atarken, Rizespor 40 kez gol sevinci yaşadı. İki takım geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşmış Fenerbahçe 2-1'lik skorla tur atlayan taraf olmuştu. Süper Lig'de son karşılaşma ise Nisan 2022'de Rize'de oynanırken, sarı-lacivertliler rakibini 6-0'lık farklı skorla mağlup etmişti.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 21 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 45 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 16 gol gördü.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Rizespor'a karşı en farklı skoru 1986-1987 ve 2021-2022 sezonlarında elde etti. (6-0) Sarı-lacivertliler, 44 yıllık rekabette mavi-yeşillileri iki kez 5-1, bir kez de 5-0'lık skorla mağlup etti. Karadeniz temsilcisi ise, bu süreçte en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda 3-0'lık skorla aldı.

Bir maç tekrar edildi

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, kural hatası nedeniyle tekrar edildi. 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Sarı-lacivertlilerden 13 maçlık galibiyet serisi

Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 13 maçtan galibiyetle ayrıldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 1 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri Süper Lig'de de 6 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 13 maçlık galibiyet serisi elde etti.

Süper Lig'e 6'da 6 yaparak başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor'u, deplasmanda da Alanyaspor'u saf dışı bırakan Kanarya, son olarak Başakşehir'i yenmeyi başardı. Ligde ilk 6 maçını kazanan Fenerbahçe, 14 yıl sonra ligin başında böyle bir seriye imza attı.

İsmail Kartal ile İlhan Palut 2. kez

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde ikinci kez birbirlerine rakip olacaklar. İki teknik adam 2021-2022 sezonunda ilk kez Kadıköy'de oynanan maçta karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Cihan Aydın düdük çalacak

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. - İSTANBUL