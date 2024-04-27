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Fenerbahçe ile Beşiktaş Arasındaki Derbi Maçının Kadroları Belli Oldu

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları açıklandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçta sahaya süreceği oyuncular belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski, Batshuayi

Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Semih Kılıçsoy

Kaynak: AA / Spor

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